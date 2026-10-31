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RBC Capital Markets

Zalando Outperform

18:01 Uhr
Zalando Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aktien der Einzelhandelsbranche hätten zuletzt von einer Sektorrotation profitiert, schrieb Richard Chamberlain in einer Branchenstudie am Montag. Derweil hätten sich die Perspektiven für die Ausgaben privater Haushalte eingetrübt. Bei solchen Unternehmen, die über Möglichkeiten zur Preisgestaltung verfügen, könnten gleichwohl die Umsätze und die freien Barmittel positiv überraschen. Weniger günstig seien dagegen die Aussichten für die Bruttomargen der Unternehmen./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:31 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Zalando Outperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
26,91 €		 Abst. Kursziel*:
4,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
26,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,48%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16.09.26 Zalando Buy UBS AG
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