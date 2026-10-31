Zalando Aktie
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Marktkap. 6,53 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
AI Analyse
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aktien der Einzelhandelsbranche hätten zuletzt von einer Sektorrotation profitiert, schrieb Richard Chamberlain in einer Branchenstudie am Montag. Derweil hätten sich die Perspektiven für die Ausgaben privater Haushalte eingetrübt. Bei solchen Unternehmen, die über Möglichkeiten zur Preisgestaltung verfügen, könnten gleichwohl die Umsätze und die freien Barmittel positiv überraschen. Weniger günstig seien dagegen die Aussichten für die Bruttomargen der Unternehmen./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Zalando Outperform
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
26,91 €
|Abst. Kursziel*:
4,05%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
26,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,48%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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