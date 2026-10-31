Sanofi Aktie
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Marktkap. 95,03 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
AI Analyse
Sanofi Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sanofi nach einer Analystenveranstaltung im Nachgang der Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Hierbei sei es um Margen und Kostendisziplin des Pharmakonzerns, die ausgeweitete Partnerschaft mit Regeneron, die Dynamik des Impfstoffgeschäfts und die anhaltende Transformation im Forschungs- und Entwicklungsbereich gegangen, schrieb Trung Huynh in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 13:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 13:44 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Sector Perform
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
79,86 €
|Abst. Kursziel*:
0,18%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
81,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,37%
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|14:16
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|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
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|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|21:56
|Sanofi Sector Perform
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|14:16
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|Barclays Capital
|08:01
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Sanofi Neutral
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|21.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.