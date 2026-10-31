DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.843 -0,4%Top 10 Crypto 9,9260 -0,6%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.610 -2,1%Euro 1,1188 -0,2%Öl 104,1 -11,5%Gold 3.947 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
81,11 EUR +1,74 EUR +2,19 %
STU
79,86 EUR +0,08 EUR +0,10 %
GVIE
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 95,03 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

AI Analyse

RBC Capital Markets

Sanofi Sector Perform

21:56 Uhr
Sanofi Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
81,11 EUR 1,74 EUR 2,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sanofi nach einer Analystenveranstaltung im Nachgang der Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Hierbei sei es um Margen und Kostendisziplin des Pharmakonzerns, die ausgeweitete Partnerschaft mit Regeneron, die Dynamik des Impfstoffgeschäfts und die anhaltende Transformation im Forschungs- und Entwicklungsbereich gegangen, schrieb Trung Huynh in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 13:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 13:44 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Sector Perform

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
79,86 €		 Abst. Kursziel*:
0,18%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
81,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,37%
Analyst Name:
Trung Huynh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

21:56 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
14:16 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
13:06 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
08:06 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

Finanzen.net Wie Experten die Sanofi-Aktie im Oktober einstuften
dpa-afx Sanofi-Aktie springt an: Arzneimittelhersteller glänzt im Quartal und wird optimistischer
dpa-afx ROUNDUP/Dank Dupixent: Sanofi hebt Prognose an - Quartal übertrifft Erwartungen
Finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren angefallen
dpa-afx Sanofi-Aktie verliert: Pharma-Riese investiert zwei Milliarden Euro am Standort Frankfurt
dpa-afx Sanofi-Aktie tiefer: RBC senkt Kursziel vor Quartalszahlen
dpa-afx Sanofi-Aktie dennoch in Grün: EU zwingt Pharmakonzern zu Änderungen bei Impfstoffwerbung
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.