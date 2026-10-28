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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

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41,21 EUR +0,80 EUR +1,98 %
STU
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Marktkap. 10,8 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN wurde kopiert
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WKN 578580

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ISIN DE0005785802

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Symbol FMCQF

AI Analyse

UBS AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

12:11 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,21 EUR 0,80 EUR 1,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für die Gewinnentwicklung im Jahr 2027 nehme zu, schrieb Graham Doyle am Donnerstag anlässlich der finalen Erstattungsentscheidung für Dialysebehandlungen in den USA./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
41,03 €		 Abst. Kursziel*:
-12,26%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
41,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,64%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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