Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,8 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
AI Analyse
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für die Gewinnentwicklung im Jahr 2027 nehme zu, schrieb Graham Doyle am Donnerstag anlässlich der finalen Erstattungsentscheidung für Dialysebehandlungen in den USA./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
41,03 €
|Abst. Kursziel*:
-12,26%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
41,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,64%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|13:06
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|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|21.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|21.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|20.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)