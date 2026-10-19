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Symbol FMCQF

AI Analyse

UBS AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

09:16 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39,46 EUR 0,46 EUR 1,18%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Dialysespezialisten dürften angesichts der negativen Trends im wichtigen US-Geschäft sowie des überraschenden Führungswechsels weniger als sonst im Fokus stehen, schrieb Graham Doyle in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Gewinnentwicklung sollte jedoch abermals die Erwartungen übertreffen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
39,37 €		 Abst. Kursziel*:
-8,56%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
39,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,77%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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