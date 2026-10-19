Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,52 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
AI Analyse
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Dialysespezialisten dürften angesichts der negativen Trends im wichtigen US-Geschäft sowie des überraschenden Führungswechsels weniger als sonst im Fokus stehen, schrieb Graham Doyle in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Gewinnentwicklung sollte jedoch abermals die Erwartungen übertreffen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
39,37 €
|Abst. Kursziel*:
-8,56%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
39,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,77%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|09:16
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:16
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:16
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)