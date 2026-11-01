Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
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Marktkap. 9,76 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
AI Analyse
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sell" belassen. Der Dialyseanbieter stehe unter dem neuen Chef Shervin Korangy vor etlichen Herausforderungen und Chancen, schrieb Graham Doyle am Montag. Zu ersteren zählt er den möglichen strukturellen Volumendruck auf das operative Ergebnis (Ebit) im US-Geschäft und das drohende zweite Jahr mit einem Gewinnrückgang, zu letzteren das modernere Dialyseverfahren HV-HDF und Investitionen in das internationale Klinikgeschäft. Sowohl eine Fortsetzung der bisherigen Strategie mit Anpassungen als auch eine Neuausrichtung würden die Magen kurzfristig belasten, wobei letztere Strategie die besseren Wachstumschancen biete - allerdings auf Kosten des Schuldenabbaus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 21:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
37,33 €
|Abst. Kursziel*:
-11,60%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
37,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,07%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|08:16
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