RWE Aktie
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Marktkap. 43,45 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
AI Analyse
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,48 €
|Abst. Kursziel*:
20,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,90%
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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