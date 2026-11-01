VINCI Aktie
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Marktkap. 62,13 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
AI Analyse
VINCI Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Vinci von 145 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Sondersteuer für Mautstreckenbetreiber ab 2027 würde das Nettoergebnis des Konzerns im hohen einstelligen Prozentbereich beschneiden, schrieb Matthias Volkert am Freitag. Er passte seine Schätzungen entsprechend an. Zudem gebe es Parameteranpassungen im Discounted-Cashflow-Modell zur Bewertung der Aktie./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 10:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Kaufen
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
111,75 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
111,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthias Volkert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|18.11.26
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|26.10.26
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|23.10.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|27.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|27.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.