Walmart Aktie
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Marktkap. 921,92 Mrd. EURKGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
AI Analyse
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 US-Dollar belassen. Diese und auch die Aussagen zum kommenden Jahr deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Steven Shemesh in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv habe die Bruttomarge herausgeragt. Mit Blick auf eine hohe Bewertung richte sich der Fokus aber auf Aussagen des Handelskonzerns zum weiteren Geschäftsverlauf./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Outperform
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 131,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 127,36
|Abst. Kursziel*:
2,86%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 125,69
|Abst. Kursziel aktuell:
4,22%
|
Analyst Name:
Steven Shemesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 143,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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