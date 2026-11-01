Renault Aktie
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Marktkap. 8,01 Mrd. EURDiv. Rendite 6,21%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
AI Analyse
Renault Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Renault Sell
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
27,44 €
|Abst. Kursziel*:
-5,25%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
27,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,28%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|12:11
|Renault Sell
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|10.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
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|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Renault Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|12:11
|Renault Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG