NVIDIA Aktie
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Marktkap. 3,41 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
AI Analyse
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 240 auf 220 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri sprach nach der Vorlage der Quartalszahlen des KI-Chipherstellers in seinem Resümee am Mittwochmorgen von einem "symbolischen Kraftbeweis". Er senkte zwar seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie im Jahr 2028, glaubt aber weiterhin an Nvidia./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 09:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Buy
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 220,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 150,96
|Abst. Kursziel*:
45,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 153,16
|Abst. Kursziel aktuell:
43,64%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 220,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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