Richemont Aktie
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Marktkap. 109,93 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Oktober-Daten zu Schweizer Uhrenexporten mit einem Kursziel von 220 Franken auf "Outperform" belassen. Die Schweizer Uhrenexporte seien im abgelaufenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 Prozent (Wert) beziehungsweise 12,9 Prozent (Volumen) gestiegen, schrieb Nikolaos Lafioniatis am Donnerstag. Zwar falle das Wachstum auf Sicht von zwei Jahren verhaltener aus, dennoch sprach er von soliden Daten im Oktober./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 03:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 03:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Outperform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
220,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
179,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
22,77%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nikolaos Lafioniatis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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