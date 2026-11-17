RTL Aktie
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Marktkap. 4,79 Mrd. EURKGV 5,42 Div. Rendite 1,88%
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
AI Analyse
RTL Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch senkte am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Medienkonzerns seine Ergebnisschätzung und hob das anhaltend schwache Werbegeschäft hervor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RTL Group
Zusammenfassung: RTL Equal Weight
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
30,35 €
|Abst. Kursziel*:
12,03%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
30,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,93%
|
Analyst Name:
Julien Roch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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