Porsche vz. Aktie
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Marktkap. 38,7 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
AI Analyse
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan passte seine Schätzungen für einige europäische Autobauer in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an die Erkenntnisse aus der Berichtssaison an. Die Hersteller hätten weiter ein Problem mit dem immer schwächeren chinesischen Markt und gleichzeitig härterer Konkurrenz aus China in der Heimat. Die schnellere Adoption von E-Autos gehe zulasten der Margen. Kostensenkungen blieben die eigentliche Stellschraube für die Ergebnisse. Porsche könnte 2028 mit dem neuen Verbrenner-Macan eine interessante Story werden./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
43,12 €
|Abst. Kursziel*:
-7,24%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
42,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,97%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|08:11
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:11
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|08:11
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.