Barclays Capital

Porsche vz Underweight

08:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG anlässlich einer Analystenkonferenz vor den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Absatzzahlen dürfte der Umsatz im ersten Jahresviertel weniger stark zurückgehen als die Großhandelserlöse, schrieb Henning Cosman in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Ebit- und Free-Cashflow-Margen des Sportwagenbauers erwartet der Experte jeweils am oberen Ende der Zielspannen für 2026./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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