DAX 23.742 -0,3%ESt50 5.905 -0,4%MSCI World 4.519 +0,3%Top 10 Crypto 9,6405 +4,7%Nas 23.184 +1,2%Bitcoin 63.319 -0,1%Euro 1,1782 +0,2%Öl 99,14 +1,2%Gold 4.793 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX startet fester -- Asiens Börsen mit Gewinnen - KOSPI mit Rekordhoch -- Lufthansa-Kabinenpersonal folgt Piloten in den Streik -- Ölpreise, Kryptos, Dell, HP im Fokus
Top News
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche verleiht Rückenwind: DAX zeitweise über 24.000-Punkte-Marke Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche verleiht Rückenwind: DAX zeitweise über 24.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Porsche vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
42,67 EUR +1,04 EUR +2,50 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,36 Mrd. EUR

KGV 95,94
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DRPRF

Barclays Capital

Porsche vz Underweight

08:46 Uhr
Porsche vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,67 EUR 1,04 EUR 2,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG anlässlich einer Analystenkonferenz vor den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Absatzzahlen dürfte der Umsatz im ersten Jahresviertel weniger stark zurückgehen als die Großhandelserlöse, schrieb Henning Cosman in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Ebit- und Free-Cashflow-Margen des Sportwagenbauers erwartet der Experte jeweils am oberen Ende der Zielspannen für 2026./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Underweight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
41,66 €		 Abst. Kursziel*:
-3,98%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
42,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,26%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

08:46 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
08:01 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Porsche vz. Neutral UBS AG
07.04.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
01.04.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Dow Jones Studie Aktien von Porsche, Ford, Stellantis und Co. im Blick: Autoindustrie schreibt Milliarden auf E-Mobilität ab Aktien von Porsche, Ford, Stellantis und Co. im Blick: Autoindustrie schreibt Milliarden auf E-Mobilität ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz schiebt sich am Montagnachmittag vor
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX im Minus
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Montagmittag tiefer
finanzen.net MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche vz-Investition von vor einem Jahr eingebracht
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Expected decline in sales due to limited product availability
EQS Group EQS-News: Porsche is realigning itself: 'Leaner, faster and even more desirable'
EQS Group EQS-News: Porsche appoints new Head of Design: Tobias Sühlmann succeeds Michael Mauer
EQS Group Porsche delivers 279,449 sports cars to customers in 2025
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: 911 GT3 90 F. A. Porsche: collector's car in honour of the visionary designer
EQS Group EQS-News: Porsche Leipzig plant receives Automotive Lean Production Award
RSS Feed
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen