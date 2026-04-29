Porsche vz. Aktie
Marktkap. 36,03 Mrd. EURKGV 95,94
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Die VW-Tochter habe die nach positiven Vorab-Aussagen gestiegenen Erwartungen mit guten Geschäftsresultaten erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Neutral
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
40,82 €
|Abst. Kursziel*:
-2,01%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
41,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,46%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|12:06
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|08:51
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:36
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:06
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|08:51
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:36
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|12:06
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|08:36
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets