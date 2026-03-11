Barclays Capital

Porsche vz Underweight

08:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Bis zum Kapitalmarkttag des Autobauers im dritten Quartal gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Henning Cosman am Mittwochabend. Das Schlussquartal 2025 sei "ein bisschen schwach" gewesen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT

