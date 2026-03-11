Porsche vz. Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Bis zum Kapitalmarkttag des Autobauers im dritten Quartal gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Henning Cosman am Mittwochabend. Das Schlussquartal 2025 sei "ein bisschen schwach" gewesen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Porsche vz. Underweight
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
37,61 €
|Abst. Kursziel*:
6,35%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
37,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,12%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|08:31
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:31
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
