Porsche vz. Aktie

37,34 EUR -0,46 EUR -1,22 %
STU
Marktkap. 34,19 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

Barclays Capital

Porsche vz Underweight

08:31 Uhr
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Bis zum Kapitalmarkttag des Autobauers im dritten Quartal gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Henning Cosman am Mittwochabend. Das Schlussquartal 2025 sei "ein bisschen schwach" gewesen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
37,61 €		 Abst. Kursziel*:
6,35%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
37,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,12%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

