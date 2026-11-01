Apple Aktie
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Marktkap. 4,67 Bio. EURKGV 37,98 Div. Rendite 0,31%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
AI Analyse
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeit auf ein neues iPhone Duo sei gegenüber der Vorwoche deutlich gesunken, schrieb David Vogt am Donnerstag nach Auswertung aktueller Daten. Bei den Wartezeiten auf Pro-Modelle habe sich wenig getan./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Neutral
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 340,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 349,21
|Abst. Kursziel*:
-2,64%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 351,79
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,35%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 331,10
*zum Zeitpunkt der Analyse
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