Apple Aktie
Marktkap. 4,46 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
AI Analyse
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Technologieriesen dürften eine erwartungsgemäße Umsatzentwicklung belegen, während er weiter Risiken für die Bruttomargen sehe, schrieb David Vogt in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Von den Unternehmenszielen erwartet er keine Überraschungen. Er geht davon aus, dass dies für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien nicht ausreichen wird./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Neutral
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 296,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 342,94
|Abst. Kursziel*:
-13,69%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 339,71
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,87%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 321,93
*zum Zeitpunkt der Analyse
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