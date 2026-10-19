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Symbol AAPL

AI Analyse

UBS AG

Apple Neutral

13:11 Uhr
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
302,80 EUR -3,25 EUR -1,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Technologieriesen dürften eine erwartungsgemäße Umsatzentwicklung belegen, während er weiter Risiken für die Bruttomargen sehe, schrieb David Vogt in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Von den Unternehmenszielen erwartet er keine Überraschungen. Er geht davon aus, dass dies für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien nicht ausreichen wird./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 296,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 342,94		 Abst. Kursziel*:
-13,69%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 339,71		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,87%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 321,93

*zum Zeitpunkt der Analyse

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