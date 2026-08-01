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Shortcuts

Diese Tastaturkürzel erleichtern die Arbeit mit Mac und Windows ungemein

11.08.26 06:02 Uhr
Maus adé: Meister die Kunst der Tastenkombinationen und werde zum Computer-Shortcut-Genie! | finanzen.net

Eben geschlossene Tabs öffnen, die Schriftgröße ändern, Text markieren: Was am PC oder Laptop mit der Maus oder dem Mauspad viele umständliche Klicks erfordert, ist in der Regel auch mit einer einfachen Tastenkombination umsetzbar.

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Wer viel am Computer arbeitet, hat vermutlich schon oft über vermeintlich unlösbare Technik-Probleme geflucht. Zwar braucht es für die Lösung dieser Probleme oft tatsächlich einen IT-Experten - manches lässt sich aber auch über simple Tricks beheben: Von dem Öffnen eben geschlossener Tabs über das gleichzeitige Formatieren mehrerer Textelemente bis hin zum Screenshot gibt es für fast alles einen Shortcut, also eine Tastenkombination. Diese unterscheiden sich bei Macs und Windows-Geräten, aber beide Software-Hersteller führen lange Listen mit Tastenkombinationen für die verschiedensten Zwecke. Im Folgenden werden die wichtigsten Shortcuts erklärt.

Shortcuts für Geräte mit Windows 10

Die wohl bekanntesten Windows-Shortcuts sind strg + c (markierten Text kopieren), strg + v (kopierten Text einfügen) und strg + x (markierten Text ausschneiden, also kopieren und löschen). Für die Textarbeit ebenfalls besonders praktisch sind die Tastenkombinationen strg + Pfeiltaste (an den Anfang des vorherigen oder nächsten Wortes oder Absatzes springen) sowie strg + Umschalt + Pfeiltaste (Text markieren). Mit strg + a wird der gesamte Text in einem Dokument markiert.

Doch nicht nur für die Textbearbeitung gibt es hilfreiche Shortcuts. So lassen sich im Browser einzelne Fenster maximieren (Windows-Taste + Pfeiltaste nach oben oder F11), mit nur einer Handbewegung der Desktop anzeigen (Windows-Taste + d), die aktive App beenden (alt + F4) oder der Bildschirm sperren (Windows-Taste + l). Auch zwischen offenen Apps wechseln kann man ohne Maus (alt + tab). Zwischen den Bildschirmelementen in einem Fenster oder auf dem Desktop umschalten lässt sich mit der Taste F6, das aktive Fenster aktualisieren mit F5 und die Menüleiste in der aktiven App muss nicht lange gesucht werden, sondern lässt sich mit F10 öffnen. Mit der Kombination alt + Pfeiltaste nach rechts oder links wird im Browser zurück oder vorgesprungen, also die zuletzt im Tab geöffnete Seite geladen. Ein neues Tab öffnen lässt sich mit strg + t, und das zuletzt geschlossene Tab kann mit strg + Umschalt + t wieder geöffnet werden.

Shortcuts für Geräte mit macOS

Auch auf dem Mac kann markierter Text mit simplen Shortcuts kopiert (cmd + c), eingefügt (cmd + v) und ausgeschnitten werden (cmd + x). Mit der Kombination cmd + alt + Umschalt + v wird kopierter Text eingefügt und direkt an die Formatierung des neuen Dokuments angepasst, und wie bei Windows lässt sich mit cmd + a der gesamte Text markieren.

Der Shortcut cmd + tab wechselt zu einer Anzeige aller offener Fenster in allen aktiven Anwendungen, und bei weiterem tab-Befehl lässt sich über die Tastatur durch die angezeigten Fenster wechseln. wahl + cmd + h verkleinert die oberste offene Anwendung und cmd + wahl + esc schließt die oberste Anwendung. Über cmd + z wird der vorherige Befehl widerrufen - und diese Funktion kann mit Umschalt + cmd + z rückgängig gemacht werden. Wie bei Windows lässt sich mit cmd + t ein neues Tab um Browser öffnen und mit cmd + w das vorderste Tab schließen.

Viele weitere Shortcuts

Natürlich sind dies lange nicht alle Shortcuts: Beide Betriebssysteme bieten routinierten Nutzerinnen und Nutzern eine ganze Reihe weiterer Tastenkombinationen, die ihnen den Alltag am Computer erleichtern. So gehört beispielsweise zu den wohl bei Studierenden und Forschenden am beliebtesten Shortcuts die Tastenkombination strg + f (Windows) bzw. cmd + f (macOS), mit der auf einer Seite oder in einem Dokument nach bestimmten Stichworten gesucht werden kann. Sowohl Apple als auch Microsoft führen auf den Websites ihrer Betriebssysteme öffentlich zugängliche Listen mit den gängigen und spezielleren Shortcuts.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com, nui7711 / Shutterstock.com

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