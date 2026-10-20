Apple Aktie
Marktkap. 4,46 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
AI Analyse
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Analyst David Vogt beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem iPhone Duo. Er verwies auf derzeit lange Wartezeiten für das vor wenigen Tagen auf den Markt gekommene, faltbare Smartphone, glaubt aber, dass sie weltweit sinken werden. In den USA sei die Wartezeit mit derzeit rund 99 Tagen am längsten, hieß es weiter./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Apple Neutral
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 296,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 339,50
|Abst. Kursziel*:
-12,81%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 340,42
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,05%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 321,93
*zum Zeitpunkt der Analyse
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