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Symbol AAPL

AI Analyse

UBS AG

Apple Neutral

15:26 Uhr
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
303,50 EUR 1,45 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Analyst David Vogt beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem iPhone Duo. Er verwies auf derzeit lange Wartezeiten für das vor wenigen Tagen auf den Markt gekommene, faltbare Smartphone, glaubt aber, dass sie weltweit sinken werden. In den USA sei die Wartezeit mit derzeit rund 99 Tagen am längsten, hieß es weiter./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 296,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 339,50		 Abst. Kursziel*:
-12,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 340,42		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,05%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 321,93

*zum Zeitpunkt der Analyse

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