Stellantis Aktie
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Marktkap. 9,51 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
AI Analyse
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis von 4 auf 3 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan passte seine Schätzungen für einige europäische Autobauer in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an die Erkenntnisse aus der Berichtssaison an. Die Hersteller hätten weiter ein Problem mit dem immer schwächeren chinesischen Markt und gleichzeitig härterer Konkurrenz aus China in der Heimat. Die schnellere Adoption von E-Autos gehe zulasten der Margen. Kostensenkungen blieben die eigentliche Stellschraube für die Ergebnisse./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
3,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
3,20 €
|Abst. Kursziel*:
-6,22%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
3,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,25%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
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|08:06
|Stellantis Sector Perform
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|19.11.26
|Stellantis Neutral
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|18.11.26
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|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
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|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.