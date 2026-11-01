Microsoft Aktie
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WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
AI Analyse
Microsoft Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Auf seiner jährlichen Leitkonferenz "ignite" habe der Softwareriese seine KI-Strategie auf den Aufbau eines wegweisenden Ökosystems ausgerichtet und eine ganze Reihe neuer Produkte angekündigt, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht sich in seiner Investmentthese eines ganzheitlichen KI-Ansatzes bestätigt./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 14:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 14:36 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Outperform
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 640,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 498,30
|Abst. Kursziel*:
28,44%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 495,00
|Abst. Kursziel aktuell:
29,29%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 655,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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