RBC Capital Markets

Microsoft Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Auf seiner jährlichen Leitkonferenz "ignite" habe der Softwareriese seine KI-Strategie auf den Aufbau eines wegweisenden Ökosystems ausgerichtet und eine ganze Reihe neuer Produkte angekündigt, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht sich in seiner Investmentthese eines ganzheitlichen KI-Ansatzes bestätigt./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 14:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 14:36 / EST

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