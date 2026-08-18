DAX 26.143 +0,1%ESt50 6.478 +0,2%MSCI World 4.963 -0,2%Top 10 Crypto 8,2820 +0,1%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.429 -0,9%Euro 1,1596 +0,2%Öl 91,69 +0,7%Gold 4.354 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zeigt sich robust -- Asiens Börsen mit Verlusten - Kurseinbruch in Südkorea -- DocMorris hebt Prognose an -- RENK, adidas, Goldpreis, SK hynix, Samsung, Infineon, AIXTRON im Blick
Top News
RENK-Aktie hebt ab: JPMorgan entfacht Übernahmefantasie und hält an seinen Kursziel fest RENK-Aktie hebt ab: JPMorgan entfacht Übernahmefantasie und hält an seinen Kursziel fest
Aktien von SK hynix und Samsung brechen ein: Schwache US-Vorgaben und Zinsschock belasten Aktien von SK hynix und Samsung brechen ein: Schwache US-Vorgaben und Zinsschock belasten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Porsche vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
43,93 EUR -0,24 EUR -0,54 %
STU
finanzen.net zero
Porsche vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 40,35 Mrd. EUR

KGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DRPRF

AI Analyse

DZ BANK

Porsche vz Verkaufen

08:41 Uhr
Porsche vz Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,93 EUR -0,24 EUR -0,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Porsche AG von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Michael Punzet bleibt vor allem angesichts der schleppenden Margenerholung skeptisch, wie er am Mittwoch schrieb. Im zweiten Quartal hätten die Zuffenhausener aber vom gutem Modellmix sowie der Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Produktstrategie profitiert./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 06:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Verkaufen

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
44,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
43,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

08:41 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
14.08.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Porsche vz. Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsstart leichter
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel im Minus
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz fällt am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX fällt am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Montagmittag freundlich
EQS Group EQS-News: Pascal Wehrlein wird erneut Formel-E-Weltmeister mit Porsche
EQS Group EQS-News: Pascal Wehrlein becomes Formula E World Champion with Porsche again
EQS Group EQS-News: Porsche AG achieves further milestones and stabilises profitability
EQS Group EQS-News: Executive Board and General Works Council of Porsche AG agree on Future Package
EQS Group EQS-News: From Toolmaker to Architect of Modern Manufacturing: Porsche Board Member Albrecht Reimold to Retire
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Porsche delivers 122,306 sports cars in the first half of the year
EQS Group EQS-DD: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Dr. Wolfgang Porsche, buy
EQS Group EQS-News: Porsche ranks number one in J.D. Power 2026 U.S. Initial Quality Study
RSS Feed
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.