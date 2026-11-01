DEUTZ Aktie
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Marktkap. 1,83 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 2,12%
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Symbol DEUZF
AI Analyse
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutz angesichts der jüngsten Vorwürfe eines Leerverkäufers mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die Auswirkungen der strittigen Konsolidierung einer Tochter des übernommenen Rüstungsunternehmens FFG seien begrenzt, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Er hält die Kursreaktion daher für übertrieben. Vermutlich habe eine im Rüstungsbereich erforderliche Vertraulichkeitsverpflichtung dazu geführt, dass die Situation rund um FFG Industries bisher nicht näher deklariert worden sei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DEUTZ AG
Zusammenfassung: DEUTZ Buy
|Unternehmen:
DEUTZ AG
|Analyst:
MPCM
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,85 €
|Abst. Kursziel*:
129,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
129,30%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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