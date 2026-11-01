Siemens Aktie
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Marktkap. 202,76 Mrd. EURKGV 25,18
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
AI Analyse
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 270 auf 275 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gael de-Bray passte sein Bewertungsmodell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar an die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers und die Klassifizierung des Medizintechnikkonzerns als nicht fortgeführtes Geschäft an./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
Zusammenfassung: Siemens Hold
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
257,90 €
|Abst. Kursziel*:
6,63%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
259,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,83%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
304,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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