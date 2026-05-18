Siemens Aktie
Marktkap. 198,57 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der angezogenen Kurse im ersten Quartal betonte Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, es gebe nur begrenzte Hinweise darauf, dass westliche Unternehmen im ersten Quartal Marktanteile im chinesischen Automatisierungsmarkt hinzugewonnen hätten. Inländische Anbieter jedoch machten weiter Boden gut./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 11:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Underweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
262,40 €
|Abst. Kursziel*:
-12,35%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
261,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,11%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|13:21
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|11:51
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13:21
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|11:51
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.05.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13:21
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets