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Marktkap. 198,57 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
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WKN 723610

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Symbol SMAWF

Barclays Capital

Siemens Underweight

13:21 Uhr
Siemens Underweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
261,70 EUR 5,50 EUR 2,15%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der angezogenen Kurse im ersten Quartal betonte Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, es gebe nur begrenzte Hinweise darauf, dass westliche Unternehmen im ersten Quartal Marktanteile im chinesischen Automatisierungsmarkt hinzugewonnen hätten. Inländische Anbieter jedoch machten weiter Boden gut./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 11:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Underweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
262,40 €		 Abst. Kursziel*:
-12,35%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
261,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,11%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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