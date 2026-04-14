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RBC Capital Markets

Siemens Sector Perform

14:51 Uhr
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Details zur geplanten Abspaltung eines größeren Anteils an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers (SHL) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das langsamere Tempo der Healthineers-Ausgliederung dürfte einige Anleger enttäuschen, sei aber angesichts des engen Zeitrahmens für die außerordentliche Hauptversammlung stets ein Risiko gewesen, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Sector Perform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
240,65 €		 Abst. Kursziel*:
12,20%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
248,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,65%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
264,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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