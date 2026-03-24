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Symbol SMAWF

Deutsche Bank AG

Siemens Hold

14:11 Uhr
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
205,15 EUR -4,50 EUR -2,15%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Gael de-Bray bezog in einem am Freitag vorliegenden Kommentar Stellung zu Medienberichten über eine Erklärung des Managements, dass Kunden aufgrund der Lage im Iran Investitionen aufschöben. Er selbst geht aber nur von geringfügigen Auswirkungen auf die Auftragseingänge und Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals aus./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Hold

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
204,70 €		 Abst. Kursziel*:
19,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
205,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,42%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
268,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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