Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,49 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer sei mit einer niedrigen kombinierten Schaden-Kosten-Quote und einer geringeren Großschadensbelastung gut ins Jahr gestartet, schrieb Thorsten Wenzel am Montag nach den Quartalszahlen. Die niedrigere Bewertung signalisiere eine gute Einstiegsgelegenheit./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
237,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
239,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
300,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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