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KGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
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WKN 840221

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DZ BANK

Hannover Rück Kaufen

15:36 Uhr
Hannover Rück Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer sei mit einer niedrigen kombinierten Schaden-Kosten-Quote und einer geringeren Großschadensbelastung gut ins Jahr gestartet, schrieb Thorsten Wenzel am Montag nach den Quartalszahlen. Die niedrigere Bewertung signalisiere eine gute Einstiegsgelegenheit./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Rating jetzt:
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237,60 €		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
239,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
300,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

15:36 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12:56 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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