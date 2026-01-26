DAX 24.597 +0,0%ESt50 5.970 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1250 -6,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 59.466 -4,1%Euro 1,1792 -0,1%Öl 68,74 -0,3%Gold 4.856 -2,2%
Hannover Rück Aktie

246,40 EUR -2,80 EUR -1,12 %
STU
Marktkap. 29,28 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Barclays Capital

Hannover Rück Underweight

12:46 Uhr
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
246,40 EUR -2,80 EUR -1,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Die Hannoveraner hätten in der Erneuerungsrunde erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Ivan Bokhmat am Donnerstag. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien etwas besser gewesen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
233,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
245,80 €		 Abst. Kursziel*:
-5,21%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
246,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,44%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

