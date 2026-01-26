Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,28 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Die Hannoveraner hätten in der Erneuerungsrunde erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Ivan Bokhmat am Donnerstag. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien etwas besser gewesen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
233,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
245,80 €
|Abst. Kursziel*:
-5,21%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
246,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,44%
|
Analyst Name:
Ivan Bokhmat
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
298,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
