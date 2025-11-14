DAX 23.132 -2,0%ESt50 5.520 -2,1%MSCI World 4.245 -1,4%Top 10 Crypto 12,59 +0,7%Nas 22.324 -1,7%Bitcoin 80.155 +1,0%Euro 1,1587 +0,0%Öl 63,86 -0,3%Gold 4.055 +0,2%
Hannover Rück Aktie

254,60 EUR -1,40 EUR -0,55 %
STU
Marktkap. 31,23 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
NEU
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Barclays Capital

Hannover Rück Underweight

16:26 Uhr
Hannover Rück Underweight
Hannover Rück
Hannover Rück
254,60 EUR -1,40 EUR -0,55%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 219 auf 239 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Die Bewertung der Hannover Rück sei vergleichsweise unattraktiv./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
239,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
254,40 €		 Abst. Kursziel*:
-6,05%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
254,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,13%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

16:26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
13.11.25 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
10.11.25 Hannover Rück Buy UBS AG
mehr Analysen

