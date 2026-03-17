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UBS AG

RATIONAL Buy

11:41 Uhr
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational nach endgültigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 785 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des Großküchenausrüsters habe vor allem von hohen Bruttomargen profitiert, schrieb Olivier Calvet in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Hilfreich seien auch Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz in der Verwaltung gewesen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
785,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
673,50 €		 Abst. Kursziel*:
16,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
675,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,30%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
811,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:41 RATIONAL Buy UBS AG
09:16 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
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