RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,59 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational nach endgültigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 785 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des Großküchenausrüsters habe vor allem von hohen Bruttomargen profitiert, schrieb Olivier Calvet in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Hilfreich seien auch Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz in der Verwaltung gewesen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
785,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
673,50 €
|Abst. Kursziel*:
16,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
675,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,30%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
811,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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