Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Vincorion VNC001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX dreht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Feiertag in Japan -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion im Fokus
Tesla startet Terafab-Projekt: Eigene KI-Chip-Fabrik soll in wenigen Tagen anlaufen - Aktie im Fokus Tesla startet Terafab-Projekt: Eigene KI-Chip-Fabrik soll in wenigen Tagen anlaufen - Aktie im Fokus
Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Beiersdorf-Aktie Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Beiersdorf-Aktie
RATIONAL Aktie

637,50 EUR -17,50 EUR -2,67 %
STU
Marktkap. 7,46 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

RBC Capital Markets

RATIONAL Sector Perform

08:01 Uhr
RATIONAL Sector Perform
RATIONAL AG
637,50 EUR -17,50 EUR -2,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 580 auf 640 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft. Angesichts starker Quartalszahlen, eines zuversichtlichen Wachstums- und Margenausblicks sowie des Kursrückgangs der vergangenen 18 Monate schätzt Analyst Sebastian Kuenne den Großküchenausrüster nun erstmals seit sieben Jahren nicht mehr negativ ein. Der Aufschlag zur Branche sei so gering wie seit 24 Jahren nicht mehr, was die positiven und negativen Faktoren angemessen widerspiegele, schrieb er in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 21:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL Sector Perform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
640,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
672,50 €		 Abst. Kursziel*:
-4,83%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
637,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,39%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
821,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

