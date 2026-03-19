NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 580 auf 640 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft. Angesichts starker Quartalszahlen, eines zuversichtlichen Wachstums- und Margenausblicks sowie des Kursrückgangs der vergangenen 18 Monate schätzt Analyst Sebastian Kuenne den Großküchenausrüster nun erstmals seit sieben Jahren nicht mehr negativ ein. Der Aufschlag zur Branche sei so gering wie seit 24 Jahren nicht mehr, was die positiven und negativen Faktoren angemessen widerspiegele, schrieb er in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 21:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RATIONAL Sector Perform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
640,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
672,50 €
|Abst. Kursziel*:
-4,83%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
637,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,39%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
821,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|10:11
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG