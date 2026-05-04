DAX 24.293 +1,3%ESt50 5.839 +1,3%MSCI World 4.670 +0,5%Top 10 Crypto 10,40 +3,9%Nas 25.325 +1,0%Bitcoin 69.511 +1,8%Euro 1,1701 +0,1%Öl 111,3 -2,4%Gold 4.580 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street eröffnet im Plus -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, AIXTRON, Ballard Power im Fokus
Top News
Darum geben die Ölpreise etwas nach Darum geben die Ölpreise etwas nach
Nahost-Krieg und Rheinmetall-Zahlen im Blick: DAX schiebt sich deutlich über 24.000er-Marke Nahost-Krieg und Rheinmetall-Zahlen im Blick: DAX schiebt sich deutlich über 24.000er-Marke
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Under Armour Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
5,28 EUR +0,07 EUR +1,34 %
STU
6,19 USD +0,11 USD +1,81 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,29 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0HL4V

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US9043111072

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UAA

UBS AG

Under Armour Buy

15:46 Uhr
Under Armour Buy
Aktie in diesem Artikel
Under Armour Inc.
5,28 EUR 0,07 EUR 1,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 US-Dollar belassen. Jay Sole geht in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick davon aus, dass der Bericht zum vierten Geschäftsquartal die Stimmung unter den Anlegern des Sportartikelherstellers verbessern könnte. Zuletzt sei diese sehr pessimistisch geworden./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Zusammenfassung: Under Armour Buy

Unternehmen:
Under Armour Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 11,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 6,15		 Abst. Kursziel*:
78,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 6,19		 Abst. Kursziel aktuell:
77,71%
Analyst Name:
Jay Sole 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 8,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Under Armour Inc.

15:46 Under Armour Buy UBS AG
07.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Under Armour Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Under Armour Inc.

finanzen.net Under Armour Aktie News: Under Armour am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss
finanzen.net Under Armour Aktie News: Under Armour reagiert am Abend positiv
finanzen.net S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Under Armour von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: Under Armour informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schließt in der Gewinnzone
finanzen.net S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Under Armour von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 3 Jahren eingebracht
Zacks Despite Fast-paced Momentum, Under Armour (UAA) Is Still a Bargain Stock
Benzinga Expert Outlook: Under Armour Through The Eyes Of 7 Analysts
Benzinga Short Squeeze And Earnings: Why Under Armour Stock Spiked Friday
MotleyFool Under Armour UAA Q3 2026 Earnings Call Transcript
Zacks Under Armour (UAA) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
MarketWatch Under Armour turns a surprise profit, even as turnaround plan costs keep rising
Zacks Under Armour (UAA) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
Benzinga Under Armour Q3 Earnings Summary &amp; Key Takeaways
RSS Feed
Under Armour Inc. zu myNews hinzufügen