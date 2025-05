UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 US-Dollar belassen. Seine Überzeugung von der Aktie des Sportwarenherstellers als langfristige Anlage sei ungebrochen, schrieb Jay Sole in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung nach Quartalszahlen. Der Adidas-Konkurrent habe Fortschritte bei der Optimierung seiner Organisation erreicht und seine Innovationsprozesse gestärkt, was der Markt unterschätze. Die US-Zölle und deren Auswirkungen beinhalteten zwar Risiken. Doch mit seiner Kostendisziplin und Gegenmaßnahmen dürfte Under Armour dies mit der Zeit kompensieren und beim Wachstum positiv überraschen./gl/edh

