DAX startet tiefer -- Asiens Börsen im Minus -- Cavendish Hydrogen weitet Verluste aus -- RWE bestätigt Ausblick -- Telekom wird zuversichtlicher -- Siemens, thyssenkrupp, Allianz im Fokus

Nach dem Rekordhoch zu Wochenbeginn befindet sich der DAX auch am Donnerstag weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Am Montag hatte der DAX mit einem Zwischenhoch von 23.911 Punkten sein Jahresplus auf beeindruckende 20 Prozent ausgebaut. Die Vorgaben aus den USA blieben weitgehend impulslos, und in Asien überwogen am Morgen die Verlierer. Laut Stephen Innes, Marktstratege bei SPI Asset Management, werde die jüngste Erleichterungsrally im Zuge der Zollentspannung zwischen China und den USA inzwischen einem Realitätscheck unterzogen. In der Folge komme es vermehrt zu Gewinnmitnahmen.

Das Marktumfeld liefert derzeit keine nennenswerten Impulse - im Gegenteil, die Vorgaben sind überwiegend negativ. "Auch in den USA lässt jetzt die Dynamik der Erholung nach", kommentiert ein Marktteilnehmer. Ernüchterung macht sich zudem mit Blick auf die Gespräche zum Ukraine-Krieg in Istanbul breit: Nach aktuellem Stand werden weder der russische Präsident Putin noch US-Präsident Trump persönlich teilnehmen. Im Fokus der Anleger steht derzeit klar die laufende Berichtssaison, die das Marktgeschehen maßgeblich prägt.

Der Dow Jones ging hielt sich nach einer marginal höheren Eröffnung im Verlauf dann aber knapp unterhalb der Nulllinie auf. So beendete er das Mittwochsgeschäft 0,21 Prozent schwächer bei 42.051,06 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte bereits zur Startglocke fester und hielt sich auch im weiteren Verlauf im Plus, bevor er schlussendlich 0,72 Prozent stärker bei 19.146,81 Zählern aus dem Handel ging.

Die asiatischen Aktienmärkte bewegten sich am Mittwoch uneinheitlich.

In Tokio fällt der Nikkei 225 0,95 Prozent auf 37.765,11 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland halten sich Anleger zurück, für den Shanghai Composite geht es 0,67 Prozent auf 3.381,01 Punkte nach unten.

In Hongkong werden ebenso Verluste beobachtet, wo der Hang Seng 0,83 Prozent auf 23.444,25 Zähler sinkt.

Die Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag im Handelsverlauf etwas schwächer. Leicht positive Impulse von der Wall Street verpuffen weitgehend. Belastend wirkt vor allem der schwächere US-Dollar - besonders spürbar in Tokio. Marktbeobachter sprechen teils von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Kursgewinnen. Zudem herrscht Zurückhaltung im Vorfeld der am Freitag erwarteten BIP-Zahlen aus Japan, die erste Auswirkungen der von US-Präsident Trump verhängten Zollpolitik erkennen lassen könnten.

Am Vortag hatten Berichte für Aufsehen gesorgt, wonach die USA einen schwächeren Dollar anstreben, um ihre Handelsbilanz zu verbessern. Für zusätzliche Unsicherheit sorgt die Meldung, dass Russlands Präsident Putin am Berichtstag nicht an den von ihm initiierten Friedensgesprächen in Istanbul teilnehmen wird. Ein direktes Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj findet somit nicht statt, was die Hoffnungen auf konkrete Fortschritte in Richtung Waffenstillstand oder Friedenslösung dämpft.

