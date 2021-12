Square- & Twitter-Gründer Jack Dorsey: Eine Kurzbiografie

• "Dispatch Management Services" gehackt, Dorsey bekommt Job• Auf Jobsuche entwickeln Dorsey, Stone und Williams Twitter• Dorsey gibt CEO-Posten bei Twitter auf

Geboren im Jahr 1976 in St. Louis, Missouri, begann seine Erfolgsgeschichte mit ersten Programmierversuchen an einem Macintosh, heute gehört er zu den reichsten Menschen der Welt: Jack Dorsey ist US-amerikanischer Softwareentwickler und Gründer der Messaging-Plattform Twitter sowie des mobilen Bezahldienstes Square, welcher mittlerweile unter dem Namen Block bekannt ist.

Als 17-Jähriger hackte er das weltweit größte Dispatch-Unternehmen

Nach der High School begann Dorsey an der Missouri University of Science and Technology sein Studium im Bereich Ingenieurswissenschaften und hackte das weltweit größte Dispatch-Unternehmen Dispatch Management Services in Manhattan. Er klärte den Chef des Unternehmens, Greg Kidd, über die Sicherheitslücke auf und wurde daraufhin bei der Firma als Programmierer eingestellt, sein Studium brach er ab. Die Zusammenarbeit mit Kidd gelang offenbar so gut, dass die beiden im Zuge der Gründung eines eigenen Software-Unternehmens im Jahr 2000 gemeinsam nach Oakland gingen. In dieser Zeit entwickelte Dorsey wohl auch den ersten Prototypen einer Messaging-Plattform. 2005 wechselte er aus Oakland zu einer Podcast-Firma namens Odeo - wo er die späteren Twitter-Mitgründer Biz Stone und Evan Williams kennenlernte.

2006: Die Geburtsstunde von Twitter

Die Firma Odeo schloss 2006 - daraufhin kam Dorsey auf seine Messaging-Idee zurück und gründete gemeinsam mit Stone und Williams noch im selben Jahr Twitter: Das erste Mal tweetete Dorsey mit den Worten "just setting up my twttr".

2007 wurde Jack Dorsey zum ersten Mal CEO des Unternehmens, wobei er 2008 aufgrund seiner Arbeitsleistung und der Angewohnheit, den Arbeitsplatz sehr früh zu verlassen, bereits wieder von diesem Posten entlassen wurde. Williams berühmte Worte ihm gegenüber lauteten: "Entweder kannst Du ein Modedesigner sein oder der CEO bei Twitter. Du kannst nicht beides sein".

Platz 137 der Milliardäre weltweit

Dorsey zog sich also zurück und gründete den mobilen Bezahldienst Square, 2011 kehrte er zudem zu Twitter zurück. Seit er im Jahr 2015 wieder CEO der Messaging-Plattform wurde, führte er ähnlich wie Elon Musk mit Tesla und SpaceX als einer von wenigen Topmanagern zwei große Tech-Unternehmen gleichzeitig, und das erfolgreich: Als Twitter 2013 an die Börse ging, wurde Jack Dorsey innerhalb kürzester Zeit zum Milliardär. Stand 2021 besitzt er noch 2 Prozent der Twitter-Aktien und ca. 13 Prozent der Square-Aktien. Sein gesamtes Vermögen beläuft sich demzufolge auf 9,9 Milliarden US-Dollar, womit Dorsey sich auf Platz 137 der weltweiten Liste der Milliardäre befindet (Stand ist der 14.12.2021).

Jack Dorsey ist bekannt dafür, ein außergewöhnliches und luxuriöses Leben zu führen, allerdings scheut er sich auch nicht vor Spenden: Im Jahr 2020 investierte er zum Beispiel eine Milliarde US-Dollar in die Bekämpfung der COVID-19 Pandemie.

Ende November 2021 gab Dorsey bekannt, den Posten als Twitter-CEO zu verlassen. In einem Tweet heißt es: "Ich weiß nicht, ob es schon jemand gehört hat, aber, ich bin von Twitter zurückgetreten". Außerdem hängt dem Post das Bild einer E-Mail bei, in der er erklärt, dass der richtige Zeitpunkt gekommen wäre, um den Posten zu räumen und wer sein Nachfolger sein wird. Neuer Twitter-CEO ist der ehemalige Technikchef Parag Agrawal. Lange wurde Dorsey von Investoren dafür kritisiert, ein Doppel-CEO zu sein. In der angehängten Mail heißt es zu seiner Entscheidung "Ich will, dass ihr wisst, es war meine Entscheidung und ich stehe dazu. […] Ich bin wirklich traurig, und doch wirklich glücklich".

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl - jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Nun wird sich Dorsey wohl weiter auf sein zweites Unternehmen konzentrieren, um den Finanzdienstleister zu einem Blockchain-Unternehmen auszubauen. Dazu gehört auch eine Namensänderung des Unternehmens.

We’re changing our company name so we can give the full @Square brand to our Seller business. So now we need a name to tie @Square, @CashApp, @TIDAL, and @TBD54566975 together into one. That name is "Block." Why? https://t.co/vVSKNnMUU3 - Square (@Square) December 1, 2021

Bildlich und namentlich wird aus dem 2D Square (Viereck) ein 3D Block. Insgesamt repräsentiert der Markenname Block vier verbundene Unternehmen: Square, Cash App, Tidal und TBD54566975.

