Jungunternehmer

Er ist Gründer und CEO der Internet-Bank N26: Valentin Stalf - ein ambitionierter junger Mann, der binnen kurzer Zeit zum Jungunternehmer des Jahres avancierte.

• Mitgründer und CEO der Internet-Bank N26

• Vision, Banking vollständig zu digitalisieren und zu vereinfachen

• Als Investor und Berater im Startup-Ökosystem aktiv

Werdegang

Valentin Stalf, geboren 1985 in Wien, wuchs in einem Umfeld auf, das ihn früh dazu inspirierte, neue Wege zu gehen. Nach dem Abitur entschied er sich für ein Bachelorstudium in Betriebswirtschaft und General Management an der Sophia University in Tokio. Während dieser Zeit konnte er nicht nur fachlich, sondern auch kulturell wachsen, indem er ein tiefes Verständnis für die internationale Wirtschaftswelt erlangte, wie er in einem Q&A auf der Website seines Unternehmens erklärt. Später führte ihn sein Weg an die renommierte Universität St. Gallen in der Schweiz, wo er 2012 seinen Master in Accounting und Finance abschloss.

Während seines Studiums sammelte er erste Berufserfahrungen bei Roland Berger im Bereich Unternehmensberatung und in der Investmentabteilung der Deutschen Bank. Im Jahr 2012 schloss er sich Rocket Internet an, einem führenden Startup-Inkubator, und war dort maßgeblich am Aufbau der Payment-Startups Paymill und Payleven beteiligt, wie aus seinem LinkedIn-Profil hervorgeht. Diese Erfahrungen führten schließlich zur Gründung von NUMBER26 im Jahr 2013, gemeinsam mit Maximilian Tayenthal. Mit der Vision, Banking vollständig zu digitalisieren und zu vereinfachen, legte er den Grundstein für N26, eine der bekanntesten mobilen Banken Europas.

Ein Blick auf den Unternehmer

Valentin Stalf ist nicht nur ein erfolgreicher Gründer, sondern auch ein visionärer Unternehmer, der etablierte Branchen durch innovative Ideen herausfordert. Sein Führungsstil zeichnet sich durch Offenheit, Agilität und einen klaren Fokus auf Diversität aus - Werte, die er auch in die Unternehmenskultur von N26 eingebracht hat, wie Stalf im N26-"a deeper look" Q&A erklärt. Als CEO leitet er ein internationales Team in Europa und den USA. Dabei legt er großen Wert auf die Verbindung von Technologie und Kundenzentrierung.

Stalf sieht Banking nicht als starres System, sondern als flexiblen Service, der sich an die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer anpasst. Sein Ziel ist es, traditionelle Bankstrukturen durch digitale Lösungen zu ersetzen, die einfach, schnell und transparent sind, erklärt er in einem Interview auf der Gründer Community Factory Network. Diese Vision hat N26 zu einem der führenden Fintech-Unternehmen gemacht und Valentin Stalf zu einem der gefragtesten Köpfe der Branche.

Abseits seiner Rolle bei N26 ist Stalf als Investor und Berater im Startup-Ökosystem aktiv. Er setzt sich dafür ein, junge Unternehmerinnen und Unternehmer zu fördern und ihnen den Zugang zu Wissen und Netzwerken zu erleichtern. Auch als Redner auf internationalen Konferenzen teilt er regelmäßig seine Erfahrungen und inspiriert andere, groß zu denken und mutig neue Wege zu gehen.

Redaktion finanzen.net