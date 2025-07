Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag verlustreich

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 24,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 24,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 24,31 EUR. Bei 24,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 2.300.961 Stück.

Am 30.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,82 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,36 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 29.04.2025. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,71 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,37 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,26 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Analyse: Outperform-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von RBC Capital Markets

Deutsche Bank-Aktie dennoch höher: Klage auf hunderte Millionen Euro Schadensersatz

Deutsche Bank-Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Overweight in neuer Analyse