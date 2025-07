Deutsche Bank-Analyse: Outperform-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von RBC Capital Markets

Papier unter der Lupe

RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen hat eine umfassende Analyse des Deutsche Bank-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Deutschen Bank vor der Berichtssaison der Investmentbanken auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Gebühren im Investmentbanking seien zwar zu Beginn des zweiten Quartals sehr niedrig gewesen, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Ermutigend sei aber, dass die Aktivität in diesem Bereich mit abnehmender Volatilität an den Märkten wieder zugelegt habe. Insgesamt gebe es viele potenzielle gesamtwirtschaftliche und geopolitische Treiber, die das Kapitalmarktumfeld zwischen höherer Volatilität/höheren Handelserträgen und niedrigerer Volatilität/höheren Investmentbanking-Gebühren verschieben könnten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 17:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 24,87 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 0,54 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.584.515 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte die Deutsche Bank-Aktie um 53,6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 18:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.