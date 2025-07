Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Vormittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 24,71 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 24,71 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 24,70 EUR ein. Bei 24,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94.219 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2025 auf bis zu 26,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,63 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 24,36 EUR.

Am 29.04.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Analyse: Outperform-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von RBC Capital Markets

Deutsche Bank-Aktie dennoch höher: Klage auf hunderte Millionen Euro Schadensersatz

Deutsche Bank-Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Overweight in neuer Analyse