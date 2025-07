Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag tiefer

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 24,58 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 24,58 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 24,41 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,74 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.098.051 Stück gehandelt.

Am 30.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 12,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,36 EUR.

Am 29.04.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,15 Prozent auf 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,26 Mrd. EUR gelegen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,86 EUR fest.

