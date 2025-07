Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 24,90 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 24,90 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 24,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.663.762 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,10 EUR erreichte der Titel am 30.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,84 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 12,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 102,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 24,36 EUR angegeben.

Deutsche Bank gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,71 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 16,37 Mrd. EUR, gegenüber 17,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,15 Prozent präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

