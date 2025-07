Die besten Kinderdepots im Vergleich

Ratgeber-Video

Du möchtest frühzeitig für dein Kind vorsorgen und dabei vom Zinseszinseffekt profitieren? Wir haben die Kinderdepots von verschiedenen Brokern und Banken miteinander verglichen - in unserem neuen Ratgeber-Video erfährst du die Ergebnisse.

Redakteurin Julia präsentiert die Angebote von Finanzen.net Zero, Trade Republic, der Consorsbank, ING und Comdirect. Du bekommst Einblicke, welche Anbieter die besten Konditionen bieten, welche Auswahl an ETF- und Aktien-Sparplänen verfügbar ist und was du bei Kosten, Sicherheit und Kundenservice beachten solltest. Hier geht’s zum Video.

