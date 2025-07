Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

So bewegt sich Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 315,09 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 315,09 USD ab. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 313,83 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 318,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.352.664 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 182,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 42,24 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 249,63 USD je Tesla-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 22.04.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.07.2025 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

