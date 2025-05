DZ BANK beurteilt Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen

Um 18 Uhr live: Auftakt zum Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis

Herdentrieb, Gruppendenken & Authority-Bias - so können sozialpsychologische Phänomene zu einem Börsencrash führen

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittag fester

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag freundlich

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag im Plus

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BT Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Telefonica-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Stocks in Action: Bechtle, Vestas, CTS Eventim, E.ON und Bilfinger.

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX mittags auf grünem Terrain

Handel in Frankfurt: TecDAX klettert am Donnerstagnachmittag

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Start zurück

Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute im Fokus

Walmart mit mehr Umsatz. Cavendish Hydrogen weitet Verluste aus. Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co. springen an: Deutschland für Trumps Plan für höhere Militärausgaben. Foot Locker: Dick’s wohl kurz vor der Übernahme. Commerzbank-Aktie stabil: Sozialplan für Stellenabbau vereinbart. China pausiert einige Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Firmen. thyssenkrupp nucera hält an Prognose fest.