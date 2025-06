Platz 24: Frank Abagnale

Sein Leben diente als Vorlage für den Film "Catch Me If You Can". Nach zahlreichen Scheck- und Urkundenfälschungen wurde er 1970 zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Bereits 1974 bot ihm das FBI an, seine Strafe zur Bewährung auszusetzen, sollte er den Behörden seine Kenntnisse und seinen Sachverstand in Betrugsfällen zur Verfügung stellen. Durch seine Aktivitäten als Sicherheitsberater von Banken ist Frank Abagnale auch auf legalem Weg ein Millionär geworden.

Quelle: whoswho, Bild: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com