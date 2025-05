Bernstein Research

Lufthansa Outperform

15:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Es gebe erste Hinweise auf eine schwächere Nachfrage auf den Nordatlantikrouten, schrieb Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Investoren sollten deshalb aber nicht gleich die Flucht ergreifen. Im laufenden zweiten Quartal stiegen aber die Preise. Hinzu kämen niedrigere Treibstoffkosten, die Kosteninflation an anderer Stelle ausglichen. Unter den großen nationalen Airlines sei Lufthansa sein Favorit./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 16:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

