Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Freitagnachmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 6,81 EUR zu.

Das Papier von Lufthansa konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 6,81 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 3.893.215 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 19,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 20,96 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,293 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,72 EUR an.

Am 29.04.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,13 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Lufthansa die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

