Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 6,80 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,6 Prozent auf 6,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 407.236 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 20,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,293 EUR je Lufthansa-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,72 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,74 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,13 Mrd. EUR – ein Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Lufthansa die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa streicht weiterhin Flüge in den Nahen Osten - Aktie tiefer

Lufthansa-Aktie in Rot: Lufthansa setzt einige Nahost-Verbindungen länger aus

Lufthansa: Flug kehrt nach Bombendrohung um - Aktie im Plus